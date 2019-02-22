Alemdar: “Serdivan yeni projelerle büyümeye devam edecek”

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mahalle ziyaretlerinde yapılan ziyaretlerinde yapılan hizmetlerden bahsetti.

AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ile birlikte 32 Evler ve Kemalpaşa Mahallelerine misafir olan Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, hayata geçirilen projelerle birlikte Serdivan’ın ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve turizm başta olmak üzere tüm alanlarda çekim merkezi haline geldiğini ifade etti. Ev toplantılarında 32 Evler ve Kemalpaşa Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Alemdar, Serdivan’da hizmete giren tüm projelerin vatandaşların desteği ve güveniyle hayata geçtiğini ifade ederek hizmetlerin temelinde birlik, beraberlik ve samimiyet havasının yer aldığını söyledi.

Gittikleri her yerde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirten Alemdar, “Biz Serdivan olarak büyük bir aileyiz ve her geçen gün de gelişmeye, büyümeye devam ediyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bir arada yaşamasını bugüne kadar bildiğimiz gibi, bundan sonra da tüm hemşehrilerimizle birlikte hareket ederek birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Sakarya’nın en çok tercih edilen ilçesi olan Serdivanımız için hazırladığımız yeni projelerimizle büyümeye ve örnek olmaya devam edeceğiz. Serdivan’ı, ilk günkü gibi yine aynı heyecanla sizinle birlikte geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.