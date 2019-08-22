Alçıpan çökünce yere düşen usta, cama tıklayıp yardım istedi Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, üzerinde yürüdüğü alçıpanın çökmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşen usta yaralandı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, üzerinde yürüdüğü alçıpanın çökmesi sonucu 2 metre yükseklikten düşen usta yaralandı. Cama kadar sürünen şahıs, vatandaşlardan yardım istedi.

Olay, Yalova Caddesi üzerinde tadilat halindeki bir iş yerinde meydana geldi. İsmail İsmail Gürsoy (45), iş yerinin asma katında çalıştığı esnada alçıpan zeminin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metreden yere düştü. Yaralanan işçi kapalı olan dükkanda sesini duyuramayınca, sürünerek cam kenarına kadar gelip, cama vurarak dışarıdaki vatandaşlardan yardım istedi. İsmail Gürsoy’u fark eden vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Gürsoy’u ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.