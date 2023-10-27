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Gündem Alçakça hamle! Terör devletinden terör örgütü PKK planı
Gündem

Alçakça hamle! Terör devletinden terör örgütü PKK planı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 13:07:00 - 2023-10-27 13:09:08

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Hamas tünellerinin korkusuna kara harekâtını erteleyen İsrail'in PKK/YPG'li teröristleri olası harekatta kullanacağı öğrenildi. Bilindiği gibi PKK ABD’nin taşeronluğunu yapıyordu. Şimdi İsrail’in emirlerine uyacak.

Gazze’de dünyanın şahit olduğu en büyük katliamlardan birine imza atan İsrail’in kara harekâtını sürekli ertelemesinin sebebi ortaya çıktı. Hamas’ın, Gazze Şeridi’ni saran tünellerinden çekinen Netanyahu yönetimi, dünyanın farklı ülkelerinden paralı asker ve terör örgütlerini bölgeye taşıyor.

MOSSAD ve Savunma Bakanlığı iş birliği ile PKK/YPG, Ermeni-POGA gibi terör örgütlerinin yanında Black Water ve benzeri yapılar da sürecin parçası kılınmak isteniyor. Teröristler ve paralı askerlere ek olarak koalisyonun Musul, Halep ve Felluce katliamlarını yürüten asker ve komutanlar da destek için İsrail’e getirildi.

Hamas’ı, DEAŞ olarak gösteren İsrail, bu yolla dünyanın DEAŞ antipatisini Gazze operasyonuna tahvil etmek istiyor. Ülke dışındaki Yahudiler desteğe geliyor görüntüsü ile Avrupa, Irak, Suriye ve ABD’den 2.000’e yakın terörist ve paralı askerin İsrail’e getirildiği öğrenildi. İsrail’e taşınan teröristlere MOSSAD, sahte kimlik düzenledi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

EĞİTİMLİ TERÖRİSTLER SEÇİLDİ

İsrail, PKK ve uzantısı olan terör örgütlerinin Menbiç, Telafer, Musul, Rakka gibi meskûn mahal saldırılarına katılan teröristleri özellikle tercih ediyor. Bununla birlikte Fransa, İngiltere ve ABD’nin Afrika, Irak ve Afganistan’da çatışan eski askerler sıcak cepheye sevk ediliyor. ABD tarafından gönderilen "Felluce Kasabı" Korgeneral James Glynn’in yanı sıra CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla gibi birçok önemli isim de kara saldırısının hazırlıklarına destek veriyor.

ALTI BİN DEAŞ’LI PKK’YA KATILDI

Bu gelişmeler yaşanırken sahada ilginç şeyler oluyor. PKK ve DEAŞ’ı Irak ile Suriye’de defalarca kullanan Batı’nın, eli kanlı teröristleri Gazze’deki katliamda kullanma planı yaptığı öne sürülüyor.

CENTCOM Komutanı Erik Kurilla’nın DEAŞ’lıları devşirme amacıyla Hol Kampı başta olmak üzere birçok eski teröristle temas kurduğu iddia edildi. DEAŞ mahkûmları ile yapılan görüşmelerde PKK’ya katılmaları konusunda ikna çabalarının sürdüğü ve altı bin DEAŞ’lının desteğinin alındığı öğrenildi.

İsrail’in kara harekâtı için bu teröristlerin bir kısmını cephe hattına götürdüğü kaydedildi.

 

NETANYAHU İTİRAF ETMİŞTİ

İsrail’in en güvendiği isimlerden CENTCOM Komutanı Kurilla, Suriye’ye 13, Tel Aviv’e de 5 defa gitti. Bu arada Netanyahu, 4 yıl önce Türkiye’nin sınırötesi operasyonlarını eleştirirken "Kürt bölgelerinin işgalini kınıyor, Türk yönetimini uyarıyoruz" diyerek PKK/YPG ile yakınlığını itiraf etmişti.

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Yorumlar

şüayıp

PKK Deaş ABD NIN KÖPEKLERİ BİR ARAYA GELDİLER

DEAS+PKK/YPG+ FETÖ = SOYKIRIMCI ISTILACI SAPKIN SIYASI SIYONIZM (ABD/INGILTERE/ISRAIL/DIGER ISBIRLIKCI BATILI KATILLER)

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