Alçak siyonistler yine katletti! Kudüs’te 3 Filistinliyi şehit ettiler!

İsrail, Ramazan'ın ilk gününde yine Filistinlileri hedef aldı. İftarın ardından Teravih namazlarını kılan Filistinliler, Kudüs'teki Şam kapısı yakınlarında bir araya geldi. Buluşmaya hemen müdahale eden İsrail güvenlik güçleri, grubun üzerine gaz bombaları ateşledi.

Gaz bombalı müdahale

İftar vaktinin ardından binlerce Filistinli, Doğu Kudüs'te Şam Kapısı çevresinde toplandı. Bazı Filistinliler ve İsrail polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı.

Kalabalığın üzerine mesafe tanımaksızın gaz bombalarını ateşleyen İsrail güvenlik güçleri, kutsal mabedin bulunduğu alanı gaza boğdu. 4 Filistinli gözaltına alındı.

3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, farklı kentlerinde 22 ile 29 Mart arasında yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar ardından, ülke içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında, "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatmıştı.

Onlarca Filistinli gözaltına alınmış, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.