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Dünya Alçak siyonistler Hazreti İbrahim'in (a.s.) kabrinin yanı başına konser alanı kurdu!
Dünya

Alçak siyonistler Hazreti İbrahim'in (a.s.) kabrinin yanı başına konser alanı kurdu!

Yeniakit Publisher
2024-05-13 23:59:00 - 2024-05-14 00:07:01
Alçak siyonistler Hazreti İbrahim'in (a.s.) kabrinin yanı başına konser alanı kurdu!

Gazze'de soykırım yapan siyonist İsrail, sonu yaklaşan sözde ülkelerinin kuruluş yıldönümünü saygısızca kutlamaya başladı.

7 Ekim'den beri milyonlarca Filistinliye zulmeden siyonistler, Kassam mücahidlerinin direnişi karşısında neye uğradığını şaşırırken, sonu yaklaşan sözde ülkelerinin kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Yahudiler, kutlamalar için büyük saygısızlık yaparak Filistin-El Halil’deki İbrahim Cami önüne konser alanı kurdu.

Alanda toplanan alçak yahudiler müziklerle eğlenirken Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki Müslümanlar ise kan ağlıyor.

İbrahim Camii’nde Hz. İbrahim (a.s.), oğlu Hz. İshak (a.s.) ve torunları Hz. Yakup (a.s.) ile Hz. Yusuf'un eşlerinin kabirleri bulunuyor.

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