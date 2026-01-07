  • İSTANBUL
Dünya Alçak ruh hastaları! Terör devleti askeri Gazzeli sivillerin çadırlarını rastgele taradığı videoyu paylaştı!
Dünya

Alçak ruh hastaları! Terör devleti askeri Gazzeli sivillerin çadırlarını rastgele taradığı videoyu paylaştı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Terör devleti İsrail’in iki yılı aşkın süredir Gazze’de sürdürdüğü katliamlar, ateşkes anlaşmasına rağmen sürerken, bölgeden gelen bir video mideleri bulandırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, Gazzeli sivillerin yaşam mücadelesi verdiği çadır kenti tarayan bir İsrail askeri görülüyor.

 

Hem sivilleri taradı hem sosyal medyadan paylaştı!

Bir işgalci İsrail askeri, hakim bir mevziden, Gazze’deki sivillerin kaldığı çadırlara rastgele makineli tüfekle ateş açtı. Ruh hastası İsrail askeri, yaptığı marifetmiş gibi bir de yaptığı katliamı sosyal medyadan paylaştı.

