Albayrak: Yapısal adımlarla büyüme hızlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme rakamlarına ilişkin, “İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir” ifadelerini kullandı.

Albayrak, sosyal medya hesabından 2018 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Cari açık ve enflasyon düşüyor

Geçen yılın son çeyreğine ilişkin yüzde eksi 3’lük büyümenin piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Albayrak, “İç ve dış dengelenmeyi bir arada sağladığımız bu dönemde, cari açık ve enflasyonda düşüş başlattık. İktisadi faaliyette en kötü geride kalmıştır. Büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, tarihin en ciddi spekülatif saldırısı yanında küresel alanda büyümenin yavaşlama eğilimine girmesine rağmen 2001 ve 2008 yıllarındakine benzer bir durumun gerçekleşmediğine dikkati çekerek, sürecin çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatıldığını söyledi. Geçen yılın son çeyreğinde görülen daralmaya rağmen “net dış talebin büyümeye 9,7 yüzde puan pozitif katkı sağlamasının” dengelenme sürecinin öngörüldüğü şekilde devam ettiğinin önemli bir işareti olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:

YEP’le uyumlu

“Son dönemde finansal piyasalarda gözlenen olumlu gelişmeler, enflasyondaki düşüş trendi, öncü göstergelerdeki iyileşmeler, finansmana erişimde atılan adımlar ve istihdam seferberliği sayesinde, 2019 yılında büyümenin Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) öngördüğümüz şekilde seyredeceğine inancımız tamdır. 2019’a ait güncel veriler, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğine, büyümedeki yavaşlamanın geçici bir durumu yansıttığına ve ılımlı toparlanma eğiliminin başladığına işaret etmektedir. Artan ihracat ve turizm gelirleri büyümeyi besleyen ana kalemler olacaktır.

Refah yükselecek

Ekonomi politikalarında güçlü bir koordinasyon dönemi yaşıyoruz. Nisan’dan itibaren yapısal tarafta atacağımız adımlarla süreci daha da güçlendireceğiz. YEP kapsamında cari açığı azaltacak, katma değerli üretimi artıracak, milletimizin refahını yükseltecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”

“Moral verici bir oran”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yüzde 2,6’lık büyüme ile ilgili “Bu moral verici bir orandır” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, özetle şu görüşleri dile getirdi: “İTO olarak Türkiye’nin yakın tarihli makro resmi için kara tablo çizenlerin yanında değiliz, olmayacağız da... En kötüyü geride bıraktık. Şimdi 2019’a yoğunlaşma zamanı. Önümüzdeki süreçte reel sektörün kaynaklarını tam randımanla ihracata tahsis ederek 2. çeyrekten itibaren yeniden bir büyüme kuşağına gireceğine inancımız tam. 20 gün sonra, 31 Mart yerel seçimlerinin yapılmasının ardından seçimsiz 4 yıl bizleri bekliyor. Bu Türkiye için çok büyük bir yapısal reform fırsatı anlamına geliyor.”

Gülle: Ekonomimizin dayanıklılığını ispat etti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye ekonomisinin 2018’de karşı karşıya kaldığı açık kur saldırılarına rağmen yıl genelinde yüzde 2,6 büyümesinin Türkiye ekonomisinin temellerinin ne denli güçlü olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Gülle, “Bu denli zor bir yılda dahi yüzde 2,6’lık büyüme ekonomimizin dayanıklılığını ispat etti” dedi. İsmail Gülle, ihracatın büyüme verilerini “deyim yerinde ise tek başına sırtladığını” aktararak, 2018’in ikinci yarısında ekonomi üzerinden gerçekleştirilen saldırıların büyüme rakamlarına yansımasını bugün hep birlikte gördüklerini vurguladı.

“İkinci yarıda pozitif büyüme göreceğiz”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Geçmişten alacağımız derslerle 31 Mart seçimlerinden sonra uzun sürecek seçimsiz bir dönemin vereceği fırsatı iyi değerlendirerek ekonomi odaklı bir gündemle 2019 yılının ikinci yarısında tekrar pozitif bir büyüme dönemine gireceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Baran: Rota daima ekonomik büyümedir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2018 yılına ilişkin büyüme verileriyle ilgili, “Türkiye küresel alanda meydana gelen gelişmeler karşısında kendi rotasını belirleyen güçlü bir ülkedir. Rota daima ekonomik büyümedir” ifadesini kullandı. Baran, sadece iç piyasalardaki gelişmelerin değil, küresel ekonomideki gerilemenin de rakamlara yansıdığını vurguladı.

“Hızlı bir kalkınma sürecine gireceğiz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin kendi siyasi ve ekonomik paradigma değişimini başlatmayı başardığını dile getirdi. Kaan, “Ülkemizin, geçmiş tecrübelerinin yanında, yeni yönetim sisteminin dinamik yapısı sayesinde, hızlı bir kalkınma sürecine gireceğine olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.