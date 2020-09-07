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Ekonomi Albayrak: "Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak"
Ekonomi

Albayrak: "Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 13:47:12 -
Albayrak: "Türkiye Sigorta, kar güdüsü yanında kamu ekonomik vizyonunun parçası olarak bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak"
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