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Albayrak: "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz."

30 Temmuz 2019 Salı 13:14
Albayrak: "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz. Kamu bankalarında bunu daha kısa sürede izleyeceğiz."
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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:14
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