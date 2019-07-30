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Albayrak: "Konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Bugün itibarıyla sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum"

30 Temmuz 2019 Salı 13:31
Albayrak: "Konut sektörünü yakından takip ediyoruz. Bugün itibarıyla sıkıntı oluşturan bir resim olduğunu düşünmüyorum"
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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:31
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