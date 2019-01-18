Albayrak: Fiyatlar pazarda farklı marketlerde farklı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısına katıldı.

Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, katılımcılara teşekkür ederek hastanede tedavi gören ATSO Başkanı Davut Çetin'e acil şifalar diledi.

Turizmin başkenti Antalya'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Albayrak, iktidarları iş başına geldiği günden bu yana temel amaçlarının hiçbir zaman değişmediğini söyledi.

"Ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye idealine kavuşturmak, milletimizin refahını en ileri seviyeye çıkarmayı, motivasyon olarak belirledik. Bu amaca ulaşmak için çok çalıştık ve kapsayıcı politikalar izledik. Bunun neticesinde Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 katı büyüttük." diyen Albayrak, ulaştırma, enerji, sağlık, sanayi altyapısını neredeyse tamamen yenilediklerini belirtti.

Tüm bu alanlarda dünyaya örnek olacak birçok proje ortaya koyarak önemli noktaya geldiklerini aktaran Albayrak, büyük altyapı dönüşümü sonrası ekonomide büyük değişimi, tarihi bir dönüşümün başlangıcını yeniden başlattıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu yıl çok daha güçlü bir refleksle 2019'da ortaya koyduğumuz enflasyon hedefinin de daha da altına bir performasın, inşallah 2019'u çok ama çok güçlü adımları atarak daha iyi noktada tamamlayacağız. Üzerimize düşen adımları çekinmeden atmaya devam edeceğiz. Sıkı para politikamızı korumayı devam edeceğiz. Mali alanda enflasyonla mücadele için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Gerek istihdama katkı sağlamak gerek piyasaları canlandırmak gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Her daim piyasayı yakın bir şekilde takip ederek gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

'Yeni bir ekonomik sıçrama için yoğun bir süreci başlatıyoruz'

"Yeni bir ekonomik sıçrama, yeni bir hikaye yazmak için yoğun bir süreci başlatıyoruz." diyen Albayrak, "İşte bunu hep birlikte el ele, omuz omuza iş dünyası, üreticisi, turizmcisi, sanayicisi her anlamda devleti ve kamu kurumlarıyla hep birlikte yapacağız, ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, ellerinde iki hassas kırılgan top olduğunu, bunları kırmadan, ikisini de düşürmeden, riske atmadan hassas bir şekilde yöneteceklerini vurgulayarak, "Bir, sıkı şekilde uygulayacağımız mali ve para politikalarındaki hassas bir yönetim, küresel sistemde oluşturduğumuz güven. Diğer hassas noktası da sanayici, iş dünyasının hassasiyetlerini gözardı etmeden bu dengeyi birlikte yöneteceğiz." dedi.

"Kredi maliyetleri düşüyor"

Gıda enflasyonuyla mücadele kapsamında, gıda komitesi toplantısını önceki gün gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, özellikle hal fiyatlarındaki gelişmeleri, lisanslı depoculukta atılması gereken adımları, hal yasası ve erken uyarı sistemiyle ilgili hususları ciddi şekilde ele aldıklarını bildirdi.

Yönetimle yaptıkları dar toplantıda, Antalya'daki hal yasasıyla ilgili ortaya konulan kaygıları not ettiklerini dile getiren Albayrak, yasa çalışmalarında kaygıları dikkate alacaklarını aktardı.

Albayrak, şöyle konuştu:

"Özellikle küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması kapsamında çok önemli bir çalışma başlattık. Güçlü ve somut adımlarını bu yıl göreceğiz. KOBİ'lerimiz ve esnafımız için gerek yapılandırmalar gerekse yeni kredi ve destek paketleriyle alakalı maliyetleri çok ciddi bir şekilde aşağıya çekmeye başladık. Sadece faizlerde son bir, iki ayda 10 puanın üzerinde bir iyileştirme sürecini ortaya koyduk. Kredi maliyetleri düşüyor, düşmeye devam ediyor, inşallah daha da düşecek.

Diğer taraftan özellikle akaryakıt fiyatlarında kurun yanında dolar cinsinden de düşmeye başlaması maliyetler açısından piyasada olumlu gelişme olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu pozitif gelişmeler gösteriyor ki fiyatlarda hala maliyet noktasında gidilecek ciddi alanımız mevcut. İşte bu yüzden enflasyonla topyekun mücadele programının devam etmesi, güçlü dayanışmayı sürdürmek, bu bilinci kalıcı kılmak için üç ay daha, süreci gerekirse devam ettirme noktasında çağrımızı yaptık."

"Fiyatlar pazarda farklı marketlerde farklı"

"Yeni dönemde yeniden başvuruları alarak, özellikle rakamlara baktığımızda enflasyonla topyekun mücadele programına destek veren birçok paydaşın yanında desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz." diyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Gıda zinciri çarşıda pazarda nasıl, marketlerde nasıl bakıyoruz. Pazarda farklı fiyatlar marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız. Öyle yok. Pazardakiyle marketteki arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Marketlerde olduğu gibi diğer alanlarda çok daha net iyileşmeyi bekleyeceğiz. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz."

Tüm firmaları, ülke için çok büyük bir sorun olan enflasyonla mücadele noktasında daha büyük ve güçlü sorumluluk almaya davet ettiklerini söyleyen Albayrak, "Biz somut rakamsal kriterlerle performansımızı ortaya koyacağız. Uluslararası göstergelerle süreçleri ve performansımızı analiz edeceğiz. Son dönemde enflasyona mücadele, bütçe disiplini, sıkı para politikası, şeffaf iletişim alanlarında ortaya koyduğumuz performans bize yatırımcı güveni olarak uluslararası anlamda geliyor. En önemli sonucu olarak son birkaç haftada yakın zamanda bir tarafta oldukça başarılı hazine ihalelerini gerçekleştirme sürecini yaşadık. Faizlerde önemli bir düşüş trendini yaşadık. Sadece bu hafta yaptığımız ihaleler bunun en önemli göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

'Finansal yapıları daha da güçlü kılmak en öncelikli alanlardan biri'

Bir yıllık tahvil faizi ocak ayı başında yüzde 27 seviyesindeyken ayın 15'indeki ihalede yüzde 18,98'lere düştüğünü belirten Albayrak, "Bu senetlerin ikinci el piyasasının özellikle gösterge, kağıt denilen iki yıllık devlet tahvil faiz oranı dün 18,22'ye düştü. Bu çok ciddi bir iyileşmedir. Yeterli mi? değil. Daha üç ay önce ne konuşuluyordu, 40-50'ler. 40'lar, 30'lar, 20'ler, 10'lara düştük ama yetmez, çünkü üretici, iş dünyası maliyet daha da düşürülsün istiyor. İnşallah bunu tek haneli rakamlara, daha da iyi olacak şekilde kararlı bir şekilde düşürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Albayrak, bu iyileşmelerin iş dünyasından esnafa sanayiciye kadar herkes tarafından hissedilmeye başlandığını, daha da fazla hissedileceğini dile getirdi.

"Bunun yanında, küresel finansal enstrüman çeşitliliğini artırma noktasında çok yakında Japon yeni cinsinden Samuray bono ihracıyla alakalı görüşmelere başladık. İnşallah bunu da hayata geçireceğiz." diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"Sağlıklı, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) önümüzdeki birkaç yıl potansiyel büyümemizin biraz altında büyüme beklentisi ortaya koyduk. Bu anlamda ilk önceliğimizi ekonomideki kırılganlıkları bertaraf etmek hedefi olarak ortaya koyduk. Bölgesel, küresel ne olursa olsun öyle güçlü bir bilançoya, ekonomiye sahip olmamız lazım ki kırılganlıkları bertaraf edelim. Ne yaşanırsa yaşansın Türkiye'nin bu süreçlerden minimum etkilenecek noktaya gelmesi için işte ülkemizin üretim kapasitesinin, iş gücü verimliliğinin artırılmasına ve gelir dağılımının daha da iyileştirilmesine yönelik birçok politika ve tedbiri ortaya koyduk. İş gücü niteliğinin artırılması ve üretim yöntemlerinin küresel teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi, böylece toplam faktör verimliliği artışı sağlanmasını öncelikli noktalardan biri olarak görüyoruz."

YEP'in temel ilkelerden birinin değişim olduğuna işaret eden Albayrak, "Ülkemizin üretim ve ihracat yelpazesinde yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması yönünde bir yapılandırma sürecine başladık. İşte bu değişim idealiyle resme baktığımızda bugün sanayicimizin, KOBİ'mizin, esnafımızın finansal yapılarını daha da güçlü kılmak en öncelikli alanlardan biri." diye konuştu.

"Antalya dinamo şehir"

Albayrak, Antalya'nın bu hedefler noktasında dinamo şehirlerden biri olduğunu, özellikle turizmde dünyanın en önemli şehirleri arasında yer aldığını ifade etti.

Kentin özellikle gelişmiş seracılık imkanlarıyla hem Türkiye'nin hem de dış dünyanın tarımsal ürün ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük rol oynadığına dikkati çeken Albayrak, şunları söyledi:

"Başta Antalya olmak üzere bölge için çok önemli bir yer tutan seracılıkla ilgili kapasite ve altyapıların gelişim ve dönüşümünü sağlayacak çok önemli bir çalışmayı da bu hafta gıda komitesi toplantımızda başlattık ve çok yakın bir dönemde açıklayacağız. Antalya başta olmak üzere Akdeniz, Ege, diğer bölgelerimizde seracılıkta çok daha büyük bir sıçramaya sebebiyet verecek bir süreci başlatacağız."

Bakan Albayrak, "2019 yılı her alanda, ağustos ve eylül aylarındaki dalgalanmaların sebep olduğu tahribatın etkilerinin giderildiği, dengelenmenin tüm bileşenleriyle kendisini çok daha güçlü bir şekilde hissettirdiği bir yıl olacak. Bu yıl, uluslararası alandaki görünürlüğümüzü ekonomi diplomasi noktasında ortaya koyduğumuz etkinliğin daha da güçlendiği bir yıl olacak. Özellikle, ihracat hedeflerimize ulaşmak için pazar ve ürün çeşitliliğini artırarak, ithal ara madde bağımlılığını azaltma ve katma değeri yüksek ürün üretimini artırmak için sanayi ve ticaret iş birliklerini daha da güçlendirdiğimiz bir dönem olacak." dedi.

Çin ve Güney Kore ile ticaret

Albayrak, Türkiye'nin Çin ve Güney Kore ile ticari ilişkilerine değinirken de şunları kaydetti:

"Bakıyoruz Çin, Güney Kore gibi ülkelerle ticaret hacmi iç açıcı değil. Kazan kazan gidiyor olması lazım ama bakıyoruz Türkiye'nin aleyhine bir resim var. O zaman bu resim bundan sonra böyle gitmeyecek, gitmemeli. Ya kazan kazan birlikte kazanacağız ya da başka adımlar atacağız. Sadece bu iki örnekten bahsetmiyorum ama özellikle bu iki ülke örneğinde olduğu gibi Türkiye artık ihracat ve katma değer noktasında kazan kazan bir ticari iş birliği ortaya koymak durumunda. On yıllardır süren bir kazan kazan ilişkisini artık bundan sonra tüm pazarlarda Türkiye'nin üretim ve istihdam potansiyeli, kaliteli ürün çeşitliliği noktasında her alanda dünyayla rekabet edebilir sanayisiyle KOBİ'siyle esnafıyla bu noktaya taşıyacağız.

Bunun yanında Avrupa, Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edecek. AB ile ticari, ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi güçlendirmek için çok daha rasyonel, kararlı ve güçlü iş birliği adımları atacağız ve atmayı arzuluyoruz, karşılıklı kazan kazan ilişkisini daha ileriye taşıyacağız."