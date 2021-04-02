Albaraka Türk’e iklim liderliği ödülü

Bu kapsamda, Albaraka Türk, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) Türkiye’deki şirketlerin iklim değişikliği ve su riskleri yönetimine dair analiz ve bulgularıyla birlikte 2020 liderlerini açıkladığı CDP Türkiye 11. İklim Değişikliği Sanal Konferansı’nda “liderlik ödülünü” aldı.

“Sorumluluğumuzun farkındayız”

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “dünyanın en iyi katılım bankası olmak” vizyonu ile sürdürülebilirlik yaklaşımını şekillendiren Albaraka Türk’ün, tüm faaliyetlerini çevresel etki ve gezegenin geleceğini düşünerek inşa ettiğini belirtti. Utku, “Dünyanın iklim konusunda en önemli kuruluşlarından birinden liderlik ödülü almaktan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu ödül, sürdürülebilirlik odaklı çalışma ve çabalarımızın bir sonucudur. Gezegenin geleceğine dair sorumluluk almamız gerektiğinin her zaman farkındayız ve bu başarılarımızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.