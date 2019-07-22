0553 313 94 23

Albaraka Türk, teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı

E-İhale ve E-Mektup kapsamında teminat mektubu proseslerini elektronik ortama taşıyan banka, bu sayede 800 adam/günlük iş gücü tasarrufu sağlamayı planlıyor

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
Albaraka Türk, teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk, teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, yarının bankacılığını inşa etmek için ürün ve hizmet yatırımlarına devam ediyor.

Teminat mektubu işlemlerini E-İhale ve E-Mektup kapsamında elektronik ortama taşıyan Albaraka Türk, bu sayede 800 adam/günlük iş gücü tasarrufunun yanı sıra işlem güvenliği ve işlem hızında büyük bir artış gerçekleştirerek hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.


- Maliyetler düşecek, hız artacak


Albaraka Türk'ün teminat mektubu işlemlerinin elektronik ortama taşınmasıyla kağıt masrafları, basım, fotokopi, toner maliyetinin sıfırlanmasının yanı sıra şubelerde teminat mektubu yetkili imza, teslim edilme zorunluluğu, yetkili personel bulunmaması halinde en yakın şubeden mektup verilmesi gibi ilave maliyetler de ortadan kalkıyor.

Aynı şekilde, teminat mektubu düzenlendikten sonraki yazılı teyit, yazılı temdit, yazılı tutar artırımı ve muhataba geri bildirim yazıları gönderim maliyeti olmayacak. Teminat mektubu akışında şube adımı olmadığından işlemler muhataba elektronik ortamda daha güvenli olarak gönderilmiş ve operasyon personelinin iş yükü azaltılmış olacak.

E-ihale ve E-mektup hizmeti ile işlemlerin hızlı ilerlemesi ve işlem sürelerinin kısalması büyük bir avantaj olurken, banka ile muhataplar arasında teminat mektubu iadelerindeki ihtilaflar da ortadan kalkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Fatih Boz, şunları kaydetti:

"Elektronik ihale ve elektronik teminat/referans mektubu süreçleri ile teminat mektubu ve referans mektuplarının veriliş, temdit ve tutar artırımlarının yazdırılma aşamalarının ortadan kaldırılması ve iade, tutar azaltımı ve tazmin işlemlerinde şube giriş aşamasında doküman taramanın ortadan kalkması ile yaklaşık 775 adam/gün tasarruf öngörüyoruz. Teminat mektuplarının tamamen elektronik ortama geçmesi ile teminat mektubunun risk çıkışının yapılması sonrasında muhataba posta marifeti ile gönderilen geri bildirim sürecinin de ortadan kalkması ile 25 adam/gün tasarrufu sağlanması bekleniyor."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:01
  1. Albaraka Türk
  2. Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Fatih Boz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faizde büyük indirim bekleniyor
    1. Faizde büyük indirim bekleniyor
    2. Çan Belediye Başkanı Öz, Halk ile..
    3. 3 malzemeli pratik kurabiye
    4. Bakan açıkladı: "Tavukları kesime..
    5. Yukiya Amano kimdir? UAEA başkanı..
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(F-35..
    7. "Uluslar arasında köprü olmaya devam..
    8. Beyoğlu ile G’ijduvon arasında kardeş..
    9. Siirt’te açılan yüzme kursları..
    10. Suça karışan Suriyeliler sınır dışı..
    11. Yeşilyurt Belediyespor’da Palandöken..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD bize..
    13. Aman dikkat! Saç kurutma makinesi..
    14. Türkiye'nin ilk 'yapay zeka..
    15. Ergene Belediyesi mobil uygulama ile..
    16. Kıtalar arasında engel tanımadılar
    17. Nasıranlı, "AK Parti halka mal olmuş..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Trump..
    20. Diyarbakır'da son 5 operasyonda 10..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..