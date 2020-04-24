Albaraka Türk bu yıl da Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesinde

İki yıldır üst üste Türkiye’nin En İyi İşveren markası listesine girerek ödül alan Albaraka Türk, İnsan Kıymetleri aracılığıyla bu ödülün alınmasında en büyük pay sahibi olan çalışanlarına teşekkür etti.

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çelik, bu yıl da ‘Türkiye’nin En İyi İşveren Markası’ seçilmiş olmaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu ödülü ikinci kez alıyor olmak da ayrı bir gurur. Tabii bu başarının arkasındaki en önemli güç, sahip olduğumuz çalışma arkadaşlarımızdır. Albaraka Türk olarak ikinci kez elde etmiş olduğumuz bu başarıda ‘Dahası Var’ sloganı ile Albaraka Türk İnsan Kıymetleri birimi aracılığıyla sürdürdüğümüz ve sahip olduğumuz kurum kültürünün etkisi çok büyük. Aldığımız bu ödülü Albaraka çalışanlarına borçluyuz. Bu başarıda en büyük pay onlarındır.”