  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cilt kanseri hastalarını sevindiren haber! Kişiye özel aşı geliştirildi Madde madde ortaya çıktı! İşte Hilmi Tuna Kuriş'in adım adım kaçış planı Bir türlü gidemiyor bu adam! Nelsson'a Süper Lig'den sürpriz talip: Başkan resmen açıkladı Youtuber Sergen Yalçın yine çuvalladı! Beşiktaş'ın en büyük yıldızını yok etmişti ve sonrasına bakın... Berlin'de 101 yıllık yasağa isyan ettiler! Ülke krizde Alman’ın derdi nehirde yüzmek Sadece o ilde yetişiyor: Yeşil altının kilosu 122 TL'den satılıyor! İngiltere'den üzücü haber: Ismaila Sarr hayalleri bitti! Resmi açıklama geldi İBB davasında savunma yapan Aktaş, kirli çamaşırları ortaya döktü: Rüşvet çarkını ifşa etti, ‘EKOSİSTEM’İ çökertti! Osimhen artık rahat edecek! Demirovic 4 gün içinde İstanbul'da! Az bir fark kaldı
Sağlık
12
Yeniakit Publisher
Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

100 yaşını devirenlerin inanılmaz sırrı çözüldü resmen...

#1
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Herkes uzun ve sağlıklı bir ömrün hayalini kurarken, 100 yaşını aşan insanların bu inanılmaz başarısının altındaki sır nihayet gün yüzüne çıktı. Bilim insanlarının yeni keşfi, asırlık çınarların damarlarında adeta gizli ve acımasız bir "kanser katili" ordusu dolaştığını gösteriyor. Peki, ölümcül hastalıklara adeta meydan okuyan bu mucizevi hücreler sizin de vücudunuzda uyanmayı mı bekliyor?

#2
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Bugün küresel çapta ortalama insan ömrü 71 yıl civarında seyrediyor. Çok az sayıda insan 100. yaş gününü görerek "asırlık" unvanını kazanıyor ve çok daha azı 110 yaşını geçerek "süper asırlık" olabiliyor.

#3
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Cell Press dergisinde yayımlanan çığır açıcı yeni bir araştırma, bu süper yaşlıların yıllar geçtikçe artan kanser ve ölümcül hastalık riskinden nasıl ustaca kaçabildiklerine dair çarpıcı bir açıklama sunuyor.

#4
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden immünolog Kosuke Hashimoto ve ekibi tarafından yürütülen çalışmaya göre, insanların yaşı 100'e yaklaştığında nadir bir "yardımcı T hücresi" formu çoğalmaya ve zamanla şekil değiştirmeye başlıyor.

#5
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Hepimizin adaptif bağışıklık sisteminde CD4 olarak da bilinen bu yardımcı T hücreleri bulunuyor. Ancak asırlık insanlarda bu hücreler sadece "yardımcı" olmaktan çıkıp; kanserli, enfekte olmuş veya hasarlı hücreleri yok etmek için devriye gezen acımasız "katil hücrelere" (Sitotoksik CD4 T hücreleri - CD4 CTL) dönüşüyor.

#6
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Normal şartlar altında insan vücudunda oldukça nadir bulunan bu kanser savaşçısı hücreler, insanların yaşı 90'ları ve ötesini bulduğunda giderek daha üretken ve agresif hale geliyor. Hücrelerin yüzeyindeki proteinleri inceleyen araştırmacılar, yardımcı hücrelerin CD27 ve ardından CD28 adlı proteinleri kaybettiklerinde bu yenilmez savaşçılara dönüştüğünü tespit etti.

#7
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Sadece 28 Japon katılımcıdan alınan kan örnekleri incelendiğinde ortaya çıkan istatistikler tek kelimeyle şaşırtıcı. 70, 80 ve 90'lı yaşlarındaki kişilerde bu özel katil hücrelerin (CD4 CTL) oranı sadece yüzde 4 civarındayken, 100 yaşını geçmiş kişilerde medyan oran yüzde 9,6'ya fırlıyor. 110 yaşını aşan "süper" asırlıklarda ise bu oran tam yüzde 17,6'yı buluyor!

#8
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Araştırmacılar, bu katil T hücrelerinin bağışıklık saldırılarına yanıt olarak kendilerini kopyaladığını ve devasa bir mikroskobik ordu oluşturduğunu fark ettiler. Kan örneklerindeki CD4 CTL'lerin ortalama yüzde 33'ü, tek bir orijinal hücrenin klonuydu. Hatta çalışmaya katılan 100 yaşındaki birinin kanındaki bu hücrelerin yaklaşık yarısının, aynı orijinal hücrenin kopyası olduğu görüldü. Üstelik bu yaşlı hücreler hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden son derece aktif çalışıyordu.

#9
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Bu devrim niteliğindeki keşif, "yaşlanma eşittir zayıflama" algısını da tamamen yıkıyor. Araştırmanın baş yazarı Kosuke Hashimoto, "Bağışıklık yaşlanması sadece bir çöküş veya gerileme süreci değildir," diyor ve ekliyor:

#10
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

"Yaşlandıkça yaşlanan ve kanserleşen anormal hücreler çok daha yaygın hale gelir. Ancak bağışıklık sisteminin aşırı yaşlılıkta bile bu zorluklara uyum sağlamaya devam etmesi, istisnai uzun yaşamın anahtarı olabilir."

#11
Foto - Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Kısacası, uzun yaşamın sırrı bedenimizin pes etmemesinde; hayatta kalmak ve hastalıklara savaş açmak için kendi içsel savunma ordusunu yeniden oluşturmasında saklı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Semra Kuytul polisi tahrik etmek için bakın ne yapmış!
Gündem

Semra Kuytul polisi tahrik etmek için bakın ne yapmış!

Furkan Vakfı'na yönelik operasyon kapsamında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alını..
İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos
Gündem

İsrail’in dünyaya açılan kapısında hayat durdu! 100 bin yolcu, 600 uçuş: Ben Gurion’da büyük kaos

İsrail’in en kritik ulaşım merkezlerinden Ben Gurion Havalimanı’nda çalışanların iş bırakması ortalığı karıştırdı. Check-in kontuarları kapa..
Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış
Gündem

Genç kızdan CHP seçmenine olay çıkış

Bir genç kızın sokak röportajında CHP seçmenine yönelik kullandığı sert ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik s..
Rüşvetçilerin dili çözüldü! İtiraflar geliyor Ekrem kıvırıyor
Gündem

Rüşvetçilerin dili çözüldü! İtiraflar geliyor Ekrem kıvırıyor

Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, müteahhit Seyfi Beyaz’ın 7 dükkân, 5 daire ve 3.5 milyon lira rüşvet verdiğini itiraf etmesinin ardından..
Suriye’nin altındaki dev servet için Türkiye devrede! 2 milyar tonluk stratejik rezerv
Gündem

Suriye’nin altındaki dev servet için Türkiye devrede! 2 milyar tonluk stratejik rezerv

Türkiye ile Suriye arasında imzalanan yer bilimleri ve madencilik mutabakatının ayrıntıları dikkat çekti. Humus-Palmira hattında yaklaşık 2 ..
3 hafta önce evlenmişti: 14 yaşındaki üvey oğlu uyurken öldürdü
Gündem

3 hafta önce evlenmişti: 14 yaşındaki üvey oğlu uyurken öldürdü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evinde uyurken 14 yaşındaki üvey oğlu tarafından tabancayla boynundan vurulan Serdivan Belediyesi personeli A..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23