Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!

Herkes uzun ve sağlıklı bir ömrün hayalini kurarken, 100 yaşını aşan insanların bu inanılmaz başarısının altındaki sır nihayet gün yüzüne çıktı. Bilim insanlarının yeni keşfi, asırlık çınarların damarlarında adeta gizli ve acımasız bir "kanser katili" ordusu dolaştığını gösteriyor. Peki, ölümcül hastalıklara adeta meydan okuyan bu mucizevi hücreler sizin de vücudunuzda uyanmayı mı bekliyor?