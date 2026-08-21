Çığır açıcı bir araştırma daha: Kanlarında kanser katili bir ordu gizli!
100 yaşını devirenlerin inanılmaz sırrı çözüldü resmen...
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100 yaşını devirenlerin inanılmaz sırrı çözüldü resmen...
Herkes uzun ve sağlıklı bir ömrün hayalini kurarken, 100 yaşını aşan insanların bu inanılmaz başarısının altındaki sır nihayet gün yüzüne çıktı. Bilim insanlarının yeni keşfi, asırlık çınarların damarlarında adeta gizli ve acımasız bir "kanser katili" ordusu dolaştığını gösteriyor. Peki, ölümcül hastalıklara adeta meydan okuyan bu mucizevi hücreler sizin de vücudunuzda uyanmayı mı bekliyor?
Bugün küresel çapta ortalama insan ömrü 71 yıl civarında seyrediyor. Çok az sayıda insan 100. yaş gününü görerek "asırlık" unvanını kazanıyor ve çok daha azı 110 yaşını geçerek "süper asırlık" olabiliyor.
Cell Press dergisinde yayımlanan çığır açıcı yeni bir araştırma, bu süper yaşlıların yıllar geçtikçe artan kanser ve ölümcül hastalık riskinden nasıl ustaca kaçabildiklerine dair çarpıcı bir açıklama sunuyor.
Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden immünolog Kosuke Hashimoto ve ekibi tarafından yürütülen çalışmaya göre, insanların yaşı 100'e yaklaştığında nadir bir "yardımcı T hücresi" formu çoğalmaya ve zamanla şekil değiştirmeye başlıyor.
Hepimizin adaptif bağışıklık sisteminde CD4 olarak da bilinen bu yardımcı T hücreleri bulunuyor. Ancak asırlık insanlarda bu hücreler sadece "yardımcı" olmaktan çıkıp; kanserli, enfekte olmuş veya hasarlı hücreleri yok etmek için devriye gezen acımasız "katil hücrelere" (Sitotoksik CD4 T hücreleri - CD4 CTL) dönüşüyor.
Normal şartlar altında insan vücudunda oldukça nadir bulunan bu kanser savaşçısı hücreler, insanların yaşı 90'ları ve ötesini bulduğunda giderek daha üretken ve agresif hale geliyor. Hücrelerin yüzeyindeki proteinleri inceleyen araştırmacılar, yardımcı hücrelerin CD27 ve ardından CD28 adlı proteinleri kaybettiklerinde bu yenilmez savaşçılara dönüştüğünü tespit etti.
Sadece 28 Japon katılımcıdan alınan kan örnekleri incelendiğinde ortaya çıkan istatistikler tek kelimeyle şaşırtıcı. 70, 80 ve 90'lı yaşlarındaki kişilerde bu özel katil hücrelerin (CD4 CTL) oranı sadece yüzde 4 civarındayken, 100 yaşını geçmiş kişilerde medyan oran yüzde 9,6'ya fırlıyor. 110 yaşını aşan "süper" asırlıklarda ise bu oran tam yüzde 17,6'yı buluyor!
Araştırmacılar, bu katil T hücrelerinin bağışıklık saldırılarına yanıt olarak kendilerini kopyaladığını ve devasa bir mikroskobik ordu oluşturduğunu fark ettiler. Kan örneklerindeki CD4 CTL'lerin ortalama yüzde 33'ü, tek bir orijinal hücrenin klonuydu. Hatta çalışmaya katılan 100 yaşındaki birinin kanındaki bu hücrelerin yaklaşık yarısının, aynı orijinal hücrenin kopyası olduğu görüldü. Üstelik bu yaşlı hücreler hiçbir yorgunluk belirtisi göstermeden son derece aktif çalışıyordu.
Bu devrim niteliğindeki keşif, "yaşlanma eşittir zayıflama" algısını da tamamen yıkıyor. Araştırmanın baş yazarı Kosuke Hashimoto, "Bağışıklık yaşlanması sadece bir çöküş veya gerileme süreci değildir," diyor ve ekliyor:
"Yaşlandıkça yaşlanan ve kanserleşen anormal hücreler çok daha yaygın hale gelir. Ancak bağışıklık sisteminin aşırı yaşlılıkta bile bu zorluklara uyum sağlamaya devam etmesi, istisnai uzun yaşamın anahtarı olabilir."
Kısacası, uzun yaşamın sırrı bedenimizin pes etmemesinde; hayatta kalmak ve hastalıklara savaş açmak için kendi içsel savunma ordusunu yeniden oluşturmasında saklı!
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