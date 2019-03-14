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Albaraka Grup’tan 2018’de 129 milyon dolar net kâr

Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), 2018 yılında 129 milyon 84 bin dolar ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:30
Albaraka Grup’tan 2018’de 129 milyon dolar net kâr

Albaraka Bankacılık Grubu (ABG), 2018 yılında konsolide bazda toplam 1 milyar 327 milyon dolar gelir elde ederken, 129 milyon 84 bin dolar ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

Grubun net faaliyet kârı 2018’de 2017’ye göre yüzde 4 artışla 447 milyon 362 bin dolara yükseldi. Aktif büyüklüğü 23 milyar 831 milyon dolar olan ABG; Irak, Endonezya, Libya, Ürdün, Mısır, Tunus, Bahreyn, Sudan, Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Pakistan, Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Fas ve Almanya’da faaliyet gösteriyor.

Albaraka Bankacılık Grubu Başkanı Şeyh Saleh Abdullah Kamel, 2018’in kendileri adına iyi geçtiğini belirterek, “Geçen yıl grubumuzun Türkiye dahil 17 ülkeye yayılmış olan bankacılık birimlerinin elde ettiği sonuçların istikrarsız bir bölgesel ve uluslararası jeopolitik ortamın yanı sıra birçok bankacılık birimimizin maruz kaldığı finansal koşullar da dikkate alındığında başarılı olduğuna inanıyorum. Birimlerimiz bu sonuçları, varlıklarının kalitesini ve likiditesinin sağlamlığını korurken bir yandan da tüm ana faaliyetlerin finansal getirilerini de iyileştirerek elde etti” değerlendirmesinde bulundu.

Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif de iyi getiri oranlarını ve operasyonel pozisyonlarını koruduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:30
  1. Albaraka Bankacılık Grubu (ABG)
  2. net dönem kârı
  3. Albaraka Bankacılık Grubu Başkanı Şeyh Saleh Abdullah Kamel
  4. Albaraka Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Adnan Yousif

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