Albaraka Garaj’dan 11 girişime destek

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şu açıklamada bulundu: “Teknoloji, başta finans sektörü olmak üzere günümüz iş dünyasını hızla dönüştürmeye devam ediyor. Albaraka Garaj Start- Up Hızlandırma Merkezimizin ikinci döneminde 50 ilimizden 500’ün üzerinde başvuru aldık. Çalışmaya hak kazanan ilk 11 girişim ekibimiz belli oldu. Bu ekiplerimize ihtiyaç duyacağı maddi manevi tüm hizmetleri tek çatı altında sunmaya devam edeceğiz.”