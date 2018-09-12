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Albaraka Garaj’dan 11 girişime destek

Katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi Albaraka Garaj’ın yenilikçi projelere sahip girişimleri desteklemek üzere başlattığı çalışmalar sonuçlandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
Albaraka Garaj’dan 11 girişime destek

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şu açıklamada bulundu: “Teknoloji, başta finans sektörü olmak üzere günümüz iş dünyasını hızla dönüştürmeye devam ediyor. Albaraka Garaj Start- Up Hızlandırma Merkezimizin ikinci döneminde 50 ilimizden 500’ün üzerinde başvuru aldık. Çalışmaya hak kazanan ilk 11 girişim ekibimiz belli oldu. Bu ekiplerimize ihtiyaç duyacağı maddi manevi tüm hizmetleri tek çatı altında sunmaya devam edeceğiz.”

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:15
  1. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku
  2. Albaraka Garaj

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