“Albaraka Garaj 2020” başvuruları başladı

Başvuruların ardından elemeler gerçekleştirilecek. Yapılacak elemelerin ardından seçilen girişimler temmuz ayı itibariyle ön hızlandırma programına başlayacak. Ön hızlandırmada girişimcilere verilecek eğitimler ve ödevlerin ardından girişimciler üst yönetime yapılacak demoday elemesinin ardından hızlandırma programına başlayabilecek. Girişimcilere birçok fırsatın sunulduğu Garaj’da 50 bin TL’ye kadar finansal destek de sunulacak.

Girişimcileri destekliyoruz

Bugüne kadar iki binin üzerinde başvuru aldıklarını ve 34 startup’ı desteklediklerini belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Albaraka Garaj’da geride bıraktıkları üç senede çok başarılı startup’ların çıktığını ifade etti. Utku şunları söyledi: “Bu yıl dördüncü sezonuna başladığımız Albaraka Garaj için oldukça heyecanlıyız. Yaşanan koronavirüs salgını bize yenilikçi, esnek çalışabilen ve değişime hızlı adapte olabilen start up’ların ne kadar önemli olduğunu tekrar gösterdi. Bizim için katılım bankası demek girişimi desteklemek demek. Bu nedenle bu sezon da hiçbir aksaklık olmadan programımıza başlamak istedik. Temenni ediyorum ki yeni girişimci adaylarımız ortaya koyacakları yepyeni fikir ve projelerle hem bizlere hem de ülkemize katkı sağlayacak ve bu sıkıntılı dönemde hepimize ilham vereceklerdir.

4. Dönem hayırlı olsun

Albaraka olarak girişimcilere Albaraka Garaj’da projelerini hayata geçirmeleri için birçok destek sunuyoruz. Sahip olduğumuz ekosistemle yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına katkı sağlıyoruz. İlk üç dönemde olduğu gibi bu dönemde de onların yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Başvurularını başlattığımız dördüncü sezon tüm girişimcilerimiz için hayırlı olsun.”