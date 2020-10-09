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Ekonomi Albakara Garaj girişimcileri destekliyor
Ekonomi

Albakara Garaj girişimcileri destekliyor

Albaraka Türk’ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu ve katılım bankacılığı alanında dünyanın ilk start-up hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj’ın dördüncü dönem girişimcileri belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 00:24:00 -
Albakara Garaj girişimcileri destekliyor

Ön hızlandırmayı başarıyla tamamlayan 34 start-up arasından seçilen 20 girişim, 9 ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bankanın yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini belirtti. Utku, şunları söyledi: “Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz. 4’üncü dönemde de 20 girişime ev sahipliği yaparak bu zamana kadar en çok girişimi ağırladığımız bir döneme başlayacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj’da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj’ın tüm imkanlarından yararlanarak hem start-up’larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacak. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daim

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