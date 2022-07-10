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Yerel Alanya'ya tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu
Yerel

Alanya'ya tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 16:09:00 -
Alanya'ya tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu

Ailesiyle tatil için ilçeye gelen ve Payallar Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Viktor Peters'in (53) odasından uzun süre çıkmaması üzerine ailesi yanına gitti. Peters'in hareketsiz yattığını fark eden yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Otele, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Peters'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Viktor Peters'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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