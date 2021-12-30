  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi
Spor

Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 13:57:00 -
Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

Turuncu-yeşilli takımdan yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarının karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı duyuruldu.

Kulüp adına ikinci başkan Kamil Köseoğlu'nun teknik direktör Korkmaz ve ekibine plaket takdim ettiği belirtilen açıklamada, Köseoğlu'nun "Teknik direktörümüz Sayın Bülent Korkmaz ve ekibine, kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay