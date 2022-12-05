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Spor Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor
Spor

Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor

Alanyaspor, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Süper Lig hazırlıklarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 18:30:00 -
Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarını sürdürüyor

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e 45 günlük ara verildi.

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor 12 günlük aranın ardından hazırlıklarına devam ediyor.

Lige verilen arada Fenerbahçe ve Salernitana ile iki hazırlık maçı oynayacak olan Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Tesislerinde yapılan idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Isınma çalışmaları ile başlayan idman, 5’e 2 pas çalışması ile sürdürdü.

Pas çalışmalarının ardından yeşil-turunculu ekip taktik çalışmaları ile idmanı sonlandırdı.

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