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Spor Alanyaspor-Osmaniyespor maçı kaç kaç bitti?
Spor

Alanyaspor-Osmaniyespor maçı kaç kaç bitti?

Alanyaspor tur atladı mı? Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Alanyaspor evinde Osmaniyespor'u konuk etti. Futbolseverler ise maçın kaç kaç bittiğini araştırmaya başladı. Peki, Alanyaspor-Osmaniye maçı ne oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 20:21:00 -
Alanyaspor-Osmaniyespor maçı kaç kaç bitti?

Türkiye Kupası'nda 4.tur heyecanı yaşanıyor. 1 Aralık Çarşamba günü Alanyaspor sahasında Osmaniyespor'u konuk etti. Peki, Alanyaspor maçı ne oldu?

Alanyaspor-Osmaniyespor maçı kaç kaç bitti?

Karşılaşmanın 20. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Soldan Borja'nın ceza alanına sert kestiği topa gelişine vuran Famara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

54. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Famara, orta alandan sağ kanatta Candeias'a pası çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Candeias'ın, ön direğe çıkardığı topu Emre Akbaba filelere gönderdi: 2-0.

58. dakikada fark 3'e çıktı. Candeias'ın ceza sahası sol köşesine çıkardığı topa kaşan Eduardo, takımının üçüncü golüne imza attı: 3-0.

68. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan içeriye giren Efecan Karaca'nın yerden ortasında, Oğuz Aydın'ın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

81. dakikada Candeias'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.

87. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Efecan Karaca'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tetah, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0.

Karşılaşmayı 6-0 üstün tamamlayan Alanyaspor

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