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Spor Alanyaspor, Malatya'yı dağıttı
Spor

Alanyaspor, Malatya'yı dağıttı

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. 8 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 6-2'lik skorla kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 18:41:00 -
Alanyaspor, Malatya'yı dağıttı

Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. 8 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 6-2'lik skorla kazandı ve 2 maç aradan sonra galip geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Alanyaspor 6-2 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. (p) ve 56. dakikalarda Diedhiou, 23'te Davidson, 33. dakikada Emre Akbaba, 52'de Novais ve 90'da ise Khouma Babacar kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri ise 4'te Aabid ve 17. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti. Ayrıca ev sahibi ekipte 65. dakikada Haddadi çift sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Alanyaspor 2 maç sonra kazandı ve 27 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 2 maç sonra kaybetti ve 14 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak

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