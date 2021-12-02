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Spor Alanyaspor kupada 5. tura rahat çıktı
Spor

Alanyaspor kupada 5. tura rahat çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda, Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor'u evinde 6-0 yenerek, 5. tura yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:31:00 -
Alanyaspor kupada 5. tura rahat çıktı

Karşılaşmanın 20. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Soldan Borja'nın ceza alanına sert kestiği topa gelişine vuran Famara, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

54. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Famara, orta alandan sağ kanatta Candeias'a pası çıkardı. Sağdan ceza alanına giren Candeias'ın, ön direğe çıkardığı topu Emre Akbaba filelere gönderdi: 2-0.

58. dakikada fark 3'e çıktı. Candeias'ın ceza sahası sol köşesine çıkardığı topa kaşan Eduardo, takımının üçüncü golüne imza attı: 3-0.

68. dakikada Alanyaspor farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan içeriye giren Efecan Karaca'nın yerden ortasında, Oğuz Aydın'ın bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

81. dakikada Candeias'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Efecan Karaca'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-0.

87. dakikada Alanyaspor farkı 6'ya çıkardı. Efecan Karaca'nın yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Tetah, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 6-0.

Karşılaşmayı 6-0 üstün tamamlayan Akdeniz ekibi, 5. tura çıktı.

 

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