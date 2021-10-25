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Spor Alanyaspor, Korkmaz ile yükselişte
Spor

Alanyaspor, Korkmaz ile yükselişte

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 15:52:00 -
Alanyaspor, Korkmaz ile yükselişte

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak maç fazlasıyla ligde 3. sıraya yükseldi.

Ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Çağdaş Atan yönetimindeki Alanyaspor, daha sonra Altay'a 4-1 ve Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu. Turuncu-yeşilli takım, bu sonuçların ardından teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı.

Atan ile çıktığı 3 maçta kalesinde 9 gol görüp rakip fileleri ise 2 kez havalandırarak 3 puan alan turuncu-yeşilli takım, ligin 4. haftasından itibaren teknik direktör Bülent Korkmaz'ın yönetiminde çıktığı 7 maçta mağlup olmadı.

Korkmaz ile 7 maçta 17 puan alan Alanyaspor, bir maçı eksik Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçerek, ligde 3. sıraya yükseldi.

Korkmaz yönetiminde ilk maçta GZT Giresunspor'u 1-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0, 6. haftada evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Ligin 7. ve 8. haftasındaki Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor deplasman maçlarından 1-1 beraberlik ile ayrılan Alanyaspor, 9. haftasında evinde Yukatel Kayserispor'u 6-3 ve 10. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Alanyaspor, bu maçlarda rakip kalelere 14 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Alanyaspor, Korkmaz ile çıktığı 7 maçta ise kalesini gole kapattı. Ligin ilk 3 haftasında Akdeniz ekibi, rakip kaleye 2 gol atarken, kalesinde ise 9 golü görmüştü.

Akdeniz ekibi, geçen sezon ise ilk yenilgisini 11. haftada Gençlerbirliği maçında almış ve ardından oynanan 7. haftanın erteleme maçında Göztepe'ye de mağlup olmuştu. Alanyaspor, 10 maçta ise 2 beraberlik ve bir yenilgi alarak, 23 puan toplamıştı.

Alanyaspor, bu sezon çıktığı 10 maçta aldığı 20 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.

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