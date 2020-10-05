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Spor Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi kiraladı
Spor

Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:34:22 -
Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi kiraladı

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, transferin son gününde Beşiktaş'tan Alpay Çelebi'yi iki yıllığına kiralık olarak kadrolarına kattıklarını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Çavuşoğlu, "Alpay'ın 2 yıl boyunca burada çok güzel işlere imza atacağına ve daha sonra kulübünde de başarılı olacağına inanıyoruz. Alpay, zaten yetenekli ve kaliteli bir oyuncu . Daha çok çalışarak gelişimini burada da sürdürecektir" dedi.

Alpay Çelebi ise kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "İnşallah bu güveni boşa çıkarmam. Çok çalışacağıma söz veriyorum. Hiçbir zaman sahada mücadeleden kaçmayacağımı söylemek istiyorum. Hırslı bir yapım var. Bunu inşallah Alanyaspor'da ortaya çıkaracağım." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Alpay Çelebi, kendisini kiralık olarak 2 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

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