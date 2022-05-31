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Yerel Alanya’dan çalınan panelvan Antalya’ya götürülürken bulundu
Yerel

Alanya’dan çalınan panelvan Antalya’ya götürülürken bulundu

Alanya’dan çalınan panelvanı, yapılan takip sonucu Manavgat’a girişte durduran polis ekipleri, araçta bulunan şahıslardan birini yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:22:00 -
Alanya’dan çalınan panelvan Antalya’ya götürülürken bulundu

Aracı kullandığı belirlenen şahıs kaçarak sazlıklar arasında izini kaybettirirken, yakalanan şahıs aracı kendisinin çalmadığını, arkadaşıyla birlikte uyuşturucu almak için Antalya’ya gittiklerini söyledi.

Alanya’dan çalıntı olduğu bildirilen 07 NL 814 plakalı panelvanın, D-400 karayolunda Alanya’dan Manavgat’a giriş yaptığı bilgisi Manavgat Emniyetini harekete geçirdi. İhbar üzerine çevreyoluna çıkan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Batı Side Köprülü Kavşağında takibe aldıkları panelvanı, Hatipler Yenimahalle sınırları içerisinde durdurdu.

Aracın durdurulmasının ardından araçta yolcu koltuğunda bulunan şahıs, polisler tarafından yakalandı. Araç kelepçelenirken, aracı kullanan şahıs ise yoğun trafik içerisinde çarpılma tehlikesini göze alarak sazlıklar arasında izini kaybettirdi. Araç, Alanya’dan gelen sahibine teslim edildi.

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