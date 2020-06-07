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Aktüel

Alanya'da yol yapımı için dökülen zifte yapışan oğlak kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:27:15 -
Alanya'da yol yapımı için dökülen zifte yapışan oğlak kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yol yapımı için dökülen zifte yapışarak mahsur kalan oğlak vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alanya-Taşkent-Hadim kara yolu Gevne Yaylası mevkisinde yol yapım çalışmaları yapılan alandan keçi sesi duyuldu.

Yol yapımı için dökülen zifte yapışarak yerde yatar şekilde duran oğlağı gören civardaki vatandaşlar hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

Çevreden buldukları malzemelerle zifti kazıyan vatandaşlar oğlağı kurtarmayı başardı.

Oğlak daha sonra sahibine teslim edildi.

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