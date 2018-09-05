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Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar eroin ele geçirilirken, 6’si Suriyeli 8 şüpheli gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:03
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Konaklı Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Sami B. ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen Mehmet C.Ö.’yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

SURİYELİLERİN ÜZERİNDEN EROİN ÇIKTI

Öte yandan ekipler, Suriye uyruklu 6 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramalarda 8 gram eroin ile uyuşturucu kullanımda bulunan aparat ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriyeli şahıslar karakoldaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:03
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