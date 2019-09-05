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Alanya’da turistlerin dehşeti yaşadığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 turistin yaralandığı, 1 turistin ise hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 45 yaşındaki Hollanda uyruklu kadın, 28 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 11:23
Alanya’da turistlerin dehşeti yaşadığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 10 turistin yaralandığı, 1 turistin ise hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 45 yaşındaki Hollanda uyruklu kadın, 28 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, 6 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında Alanya kırsalındaki Demirtaş Mahallesi Sapadere kanyon yolunda meydana geldi. İlçeye seyir halinde olan Nazmi K. (26) idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı turistleri taşıyan üstü açık minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Minibüs yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile Estonya uyruklu Nikita Shirokov (17), anne İrina Shirokov (46), baba Aleksandra Shirokov (46), Rusya uyruklu Mikail Palashkov (47), Anna Sverhkova (32), Vera Polishova (16), Stanislav Sverchova (32), Hollanda uyruklu Franny Vandongen (45), Selinda Kerkhof, anne Tycho Kerkhof ve baba Rudy Johannes Kerkhof yaralandı.


Aracın şarampole yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarmanın da yardımıyla sedyelere aldıkları yaraları ambulanslarla taşıyarak ilçedeki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Rudy Johannes Kerkhof, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamanı yitirdi. Diğer yaralılar ise çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.



Sürücü tutuklandı


Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Nazmi K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ölü sayısı 2’ye yükseldi


İlçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde 28 gündür tedavi gören Hollanda uyruklu Franny Vandongen (45), doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Vandongen’in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:23
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