Alanya’da su kabağı fidesi dağıtımı

Alanya Belediyesi tarafından üretimi yapılan 3 bin 500 su kabağı fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

Alanya Kent Konseyi tarafından 2017 yılında başlatılan, “Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi” kapsamında Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü seralarında üretimi gerçekleştirilen 3 bin 500 adet su kabağı fidesi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in katılımıyla Cuma Pazarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Yerel tohumlardan üretilen fidelerin vatandaşlar tarafından toprakla buluşturulup Alanya’nın kültürel değerlerinden birisinin daha yok olmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Su kabağı kültürü yaşayacak"

Bugüne kadar dağıtılan fide sayısının 35 bine ulaştığını ifade eden Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, “Yerel kültürümüzü geliştirmek, unutulmaya yüz tutmuş kabak süsleme sanatının geliştirilmesi, halka ekonomik katkı sağlamayı amaçlayan Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında bu hafta Cuma Pazarında, önümüzdeki haftalarda da Konaklı ve Avsallar’da ücretsiz su kabağı ve lif fidesi dağıtacağız” dedi.

“35 bin fide toprakla buluştu"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Kent Konseyimiz ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar 35 bin fide toprakla buluştu. Her yıl vatandaşlarımıza fide dağıtmaya devam ediyoruz. Elde edilen ürünler de Engelsiz Yaşam Merkezimizde işleniyor ve şehrimizin çeşitli noktalarında kullanılıyor. Hem kültürümüzü koruyor, hem doğa sevgisini aşılıyoruz. Aynı zamanda insanlarımıza gelir kapısı oluşturuyoruz. Bu projeyi başlatan Kent Konseyimize, bize dağıtım aşamasında destek olan Pazarcılar Odasına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.