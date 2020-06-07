  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Alanya’da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 12:44:09 -
Alanya’da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, bu sabah saatlerinde Okurcallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Tahir K. idaresindeki 42 ABD 313 plakalı otomobil, yolun sağ tarafında park halinde sürücüsü Olcay B.’nin içinde bulunduğu 38 KB 635 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücüler ve 42 ABD 313 plakalı araçta bulunan Fatih A., Muhammet A. ve Fatih I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürdü. Hastanelerde tedaviye alınan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı