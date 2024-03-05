Alanya’da oluşan hortum kameraya böyle yansıdı! Görenler gözlerine inanamadı! Peki hortum nasıl oluşur?

Alanya’nın İncekum Mahallesi açıklarında denizde 4 ayrı hortum çıktı. Sabah saat 10.30 sıralarında kıyıya 150 metre uzaklıkta oluşan 4 hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti. Hayatlarında ilk defa hortum gören gençler ise cep telefonları ile o anları saniye saniye görüntüledi.

Hortumu cep telefonu kamerasıyla çeken çocuklar ile birlikte olan bir vatandaş, “Hortumu izliyorum. Çocuklar çekiyor. Ben daha önce görmüştüm. Onlar görmemiş hortum. Şaşırıyorlar” dedi. Çocuklar ise, “Hortum hiç görmedik. Bu ilk oldu” ifadelerini kullandı.

Hortum nasıl oluşur?

Hortumlar, havanın çok hızlı bir şekilde dönmesi sonucu oluşan dikey, huni yapılı hava akımlarıdır. Hortumlar içerisindeki rüzgarlar saatte 400 kilometre hıza ulaşıp, 1.5 kilometre genişliğindeki 80 kilometrelik bir koridor boyunca önüne çıkan tüm engelleri parçalayabilir. Hortumlar, ortalamada 1000'de 1 ihtimalle süperhücre adı verilen müthiş doğa olaylarına dönüşerek, normalde olandan bile yıkıcı hâle gelebilmektedir (ayrıca her 5-6 süperhücreden birinde en az 1 hortum oluşur)!

Hortumlar, fırtınalar içerisinde meydana gelen, bulutlardan yere doğru uzanan ve son derece hızlı bir şekilde dönebilen, vahşi hava sütunlarıdır (ateş girdapları da benzerdir; ancak fırtınalardan bağımsız olarak oluşabilir). Hortumlar oluştuğu zaman gökyüzü çoğu zaman koyu, yeşilimsi bir renge bürünür ve etrafında çok koyu, siyah bulutlar oluşur. Ayrıca kimi durumda hortumlar sırasında çapı 23 santimetreye varabilen dolu yağışı görülebilir.

Bir hortum yere indiğinde (buna "dokunuş" veya İngilizce olarak "touchdown" denmektedir), kendi dönüşünün etkisiyle bir yöne doğru çok hızlı bir şekilde harekete başlar ve bu sırada adeta bir yük treni geliyormuşçasına gürleyen bir canavara dönüşür. Bu güçlü rüzgarlar binaların bağlantılarını parçalar, köprüleri yıkar, çatıları uçurur, arabaları ters çevirebilir, insanları ve diğer hayvanları fırlatıp atabilir ve daha nicesi!

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