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Aktüel

Alanya'da işletme ruhsatı olmadığı iddia edilen otel mühürlendi

Ekiplere direnen ve kendisini yakmakla tehdit eden otel sahibi güçlükle sakinleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:45:20 -
Alanya'da işletme ruhsatı olmadığı iddia edilen otel mühürlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki işletme ruhsatı olmadığı iddia edilen 4 yıldızlı otel, belediye ekiplerince mühürlendi.

Alanya Belediyesi ekipleri, Türkler Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen oteli mühürlenmek için tesise gitti.

İşletme sahibi F.E. ve çalışanları, otelin mühürlenmesini engellemek için ekiplere direndi.

F.E, pet şişedeki benzinle kendisini yakacağını söyleyerek ekipleri durdurmaya çalıştı.

Jandarma ekiplerinin de müdahale ettiği olayda, otel sahibi ve çalışanları sakinleştirildikten sonra müşteriler dışarı çıkarılarak mühürleme işlemi gerçekleştirildi.


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