Alanya'da başka, Galatasaray'da başka!
Alanyaspor'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Emre Akbaba, aynı performansı Galatasaray'da bir türlü sahaya yansıtamıyor. Yıldız oyuncu, Okan hoca tarafından yedeğe çekilecek...
Alanyaspor'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Emre Akbaba, aynı performansı Galatasaray'da bir türlü sahaya yansıtamıyor. Yıldız oyuncu, Okan hoca tarafından yedeğe çekilecek...
Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisi sonrasında transfere devam mesajı verirken takımda da değişikliğe gideceği öğrenildi.
Sabah'a göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Emre Akbaba'nın verilen şansı iyi kullanamadığı görüşünde.
Buruk'un, ligin 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanacak maçta Emre Akbaba yerine Mertens'i kullanmayı planladığı öğrenildi.
Emre Akbaba, Giresunspor maçına 11'de başladı. Ortaya koyduğu etkisiz oyunla eleştirilerin hedefi haline geldi.
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