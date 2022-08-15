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Spor Alanya'da başka, Galatasaray'da başka!
Spor

Alanya'da başka, Galatasaray'da başka!

Alanyaspor'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Emre Akbaba, aynı performansı Galatasaray'da bir türlü sahaya yansıtamıyor. Yıldız oyuncu, Okan hoca tarafından yedeğe çekilecek...

Yeniakit Publisher
2022-08-15 18:24:00 -
Alanya'da başka, Galatasaray'da başka!

Alanyaspor'da oynadığı futbolla parmak ısırtan Emre Akbaba, aynı performansı Galatasaray'da bir türlü sahaya yansıtamıyor. Yıldız oyuncu, Okan hoca tarafından yedeğe çekilecek...

Teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisi sonrasında transfere devam mesajı verirken takımda da değişikliğe gideceği öğrenildi.

Sabah'a göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle Emre Akbaba'nın verilen şansı iyi kullanamadığı görüşünde.

Buruk'un, ligin 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile oynanacak maçta Emre Akbaba yerine Mertens'i kullanmayı planladığı öğrenildi.

Emre Akbaba, Giresunspor maçına 11'de başladı. Ortaya koyduğu etkisiz oyunla eleştirilerin hedefi haline geldi. 

 

 

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Yorumlar

Ömer

İyi oyuncu ama neden g saray da başarılı olamıyor psikolojik herhalde . Futbolcu oyunda rahat olmalı stresli olursa istediğini yapamaz
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