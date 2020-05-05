Alanya’da alacak tartışması kanlı bitti

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı şahıs tarafından omuz ve karın bölgesinden pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Hastanede ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, salgın şüpheli ise polise giderek teslim oldu.

Bu sabah saatlerinde Oba Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Muzaffer B. (44) ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Serdal Y. (34) alacaklarını istemek için yanına geldi. Taraflar arasından tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Serdal Y. pompalı ile Muzaffer B.’nin üzerine doğru 2 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer B. sol omuz ve karın bölgesinden yaralanırken, Serdal Y. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer B.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada ameliyata alınan Muzaffer B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan kısa bir süre sonra saldırgan Serdal Y. ise Saray Polis Karakolu’na giderek teslim oldu. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Serdal Y. soruşturmanın devamı için Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi. Şüpheli buradaki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.