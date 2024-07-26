Alanya yeni oyuncusunu tanıttı
Alanyaspor, Boavista'dan Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, Serdar Dursun'un ardından Gaius Makouta'yı da renklerine bağladı.
Son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta."
Spor
Ve Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğu için bunu yapacak! Ali Koç iyiden iyiye zırvaladı artık.. Bu şaka olsa gerek…