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Spor Alanya yeni oyuncusunu tanıttı
Spor

Alanya yeni oyuncusunu tanıttı

Yeniakit Publisher
2024-07-26 16:16:00 -
Alanya yeni oyuncusunu tanıttı

Alanyaspor, Boavista'dan Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, Serdar Dursun'un ardından Gaius Makouta'yı da renklerine bağladı.

Son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, son olarak Boavista forması giyen orta saha oyuncusu Gaius Makouta ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ailemize hoş geldin Makouta."


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