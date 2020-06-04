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Aktüel

Alanya Otogarı’nda maske dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile mücadele kapsamında Alanya Otogarı’nda faaliyet gösteren firma çalışanlarına ücretsiz maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:53:44 -
Alanya Otogarı’nda maske dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile mücadele kapsamında Alanya Otogarı’nda faaliyet gösteren firma çalışanlarına ücretsiz maske dağıttı.


1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme süreci ile birlikte şehirler arasındaki ulaşım kısıtlaması kaldırıldı. Yeni düzenleme ile birlikte otogarlar seyahate çıkmak isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Otogarı’nda gerekli önlemleri alırken, otogarda faaliyet gösteren firmaların personellerine ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Alanya Otogar Müdürü İsmail Gülerce zabıta ile birlikte firmaları tek tek ziyaret ederek maskeleri dağıttı.


Diğer yandan salgın sürecinde elektrik ve mobese kamera sistemine bakım onarım ve alt yapı çalışması yapılan otogarda aydınlatma sistemi de yeniden gözden geçirildi. Eskiyen ve kullanılmayacak lambalar yenilenirken, bazılarına da bakım ve onarım çalışması yapıldı.

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