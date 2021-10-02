Alanya kaçtı, Konya yakaladı
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçti.
Konuk ekip Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde Fatih Aksoy'un topu ağlarla buluşturmasıyla 49. dakikada 1-0 öne geçti.
70. dakikada Efecan Karaca farkı ikiye çıkarsa da gol VAR'dan döndü.
Ev sahibi takım 86. dakikada Awaziem'in topu elle kontrol etmesiyle rakip ceza sahasının sol tarafından serbest vuruş kazandı. Konyasporlu oyuncular paslaşarak topu ceza sahası içine gönderdi. Alanyasporlu Awaziem ters vuruşla 87. dakikada skora denge getirdi: 1-1.
Konyaspor ve Alanyaspor puanlarını 14 yaptı.