  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Alanya kaçtı, Konya yakaladı
Spor

Alanya kaçtı, Konya yakaladı

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 15:30:00 -
Alanya kaçtı, Konya yakaladı

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçti.

Konuk ekip Emre Akbaba'nın kullandığı kornerde Fatih Aksoy'un topu ağlarla buluşturmasıyla 49. dakikada 1-0 öne geçti.

70. dakikada Efecan Karaca farkı ikiye çıkarsa da gol VAR'dan döndü.

Ev sahibi takım 86. dakikada Awaziem'in topu elle kontrol etmesiyle rakip ceza sahasının sol tarafından serbest vuruş kazandı. Konyasporlu oyuncular paslaşarak topu ceza sahası içine gönderdi. Alanyasporlu Awaziem ters vuruşla 87. dakikada skora denge getirdi: 1-1.

Konyaspor ve Alanyaspor puanlarını 14 yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay