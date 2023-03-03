Alanlar yaşadı... Bakır haftalık kazanca hazırlanıyor!

Londra'da bakır fiyatları, Çin'den gelen umut verici ekonomik verilerin talep beklentilerini desteklemesiyle ve piyasalar politikaya ilişkin daha fazla ipucu için Çin'deki kritik parlamento toplantısını beklerken haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.04'te %0,2 artarak 8.937 dolar/ton ile bu hafta şimdiye kadar %2,5 yükseldi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Nisan ayı bakır kontratı, %0,6 düşüşle 69.580 yuan/tona geriledi.

Analistler, Şubat ayındaki çok güçlü imalat PMI'ları ve daha cesaret verici emlak satışları gibi makro verilerin ekonomik aktivitede geniş tabanlı artışa işaret ederken, stoklar, primler ve sipariş defterleri gibi bakıra özgü daha fazla veri noktasının biraz daha sessiz bir toparlanma gösterdiğini kaydetti.

Bunun yanında Fed'in faizleri yüksek tutacağı beklentisi ile güçlenen dolar fiyatları destekledi.

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Öte yandan piyasaların bu pazar Çin'de kritik parlamento toplantısında çıkacak kararlara odaklandığı ifade edildi.