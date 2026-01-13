  • İSTANBUL
Alaçatı’da 12 dev gidiyor, 2 yerli ‘gölge’ geliyor: ASELSAN’ın enerji çıkarması!

Alaçatı’nın simgesi haline gelen o eski rüzgar türbinleri sessizce veda ediyor. Ancak bu bir son değil, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için başlattığı en büyük teknolojik "operasyonlardan" biri. EÜAŞ ve ASELSAN, 12 yaşlı devin yerine sadece 2 "yerli canavar" dikiyor.

Türkiye’nin ilk rüzgar santrali olan Alaçatı RES, tarihinin en büyük dönüşümüne imza atıyor. 1998’den beri dönen 12 verimsiz türbin sökülüyor; yerlerine ASELSAN ve EÜAŞ’ın geliştirdiği, %80 yerlilik oranına sahip 2 dev güç ünitesi kuruluyor. Azalan türbin sayısı, artan enerji: İşte Türk mühendisliğinin yeni gövde gösterisi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, YEKA yarışmalarıyla rüzgar ve güneş santrallerine yönelik yatırımlar artarken çeşitli destek mekanizmalarıyla bu santrallerde kullanılan parçaların yerlileştirilmesi sağlanıyor.

Yerlileştirme hamlesinin meyveleri sadece özel sektörde değil kamu işbirliklerinde de görülüyor. Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, EÜAŞ ile ASELSAN, 1998'de işletmeye alınan Alaçatı RES'te örnek bir ortaklığa gitti.

Toplam kurulu gücü 7,2 megavat olan 12 rüzgar türbininin eski teknolojiye sahip olması, verimsiz çalışması ve yedek parça temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yerli türbinlerle değiştirilmesine karar verildi.

Bu kapsamda her biri 100 metre kule yüksekliği, 136 metre rotor çapına ve 4,3 megavat kurulu güce sahip olan 2 rüzgar türbini tasarlandı. Yüzde 80 yerlilik oranına ulaşan türbinlerin kanat, kule, generatör, güç dönüştürücüsü, rotor şaftı, rotor rulmanları, dişli kutusu, hub dökümleri ve diğer yardımcı sistemlerinin imalat süreci tamamlandı. İlk türbinin montajı ise yıl sonu itibarıyla gerçekleştirildi.

1998'de işletmeye alınan 12 türbinin tamamı 7,2 megavat elektrik üretirken 2 yerli türbin toplam 8,6 megavatlık kapasiteye ulaşacak.

Yeni türbinlerin bu yılın ilk çeyreğinde üretime dahil olması planlanıyor.

Türkiye, 2035'te rüzgar ve güneşte 120 bin megavatlık kurulu güce ulaşmayı planlıyor. Bu süreçte rüzgar türbinleri ve güneş panellerinde azami yerlilik oranının yakalanması hedefleniyor. Bu doğrultuda çeşitli destekler verilirken, yerli aksam desteği sayesinde yaklaşık 8 bin parçadan oluşan türbinlerde yüzde 65'e varan yerlilik oranına ulaşıldı. Sektördeki tedarikçi sayısı 500’e yaklaşırken, oluşturulan bu ekosistemle 50 bin kişiye iş imkanı sağlandı.

