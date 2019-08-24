Alacaklı oldukları şahsın evini bastılar

Düzce’de, alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 3 kişi alacaklı oldukları kişinin evini bastı. Evi basılan şahıs, paniğe kapılarak evinde bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Temiz, Ömür Arı ve Savaş Barış Kaşık isimli şahıslar daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Çelebi’nin evine gitti. Evinin önündeki seslere uyanan Mehmet Çelebi 3 şahsı görünce evde bulunan pompalı tüfeği ile şahıslara ateş etmeye başladı. Şahıslardan Ayhan Temiz başından aldığı kurşunla ağır yaralanırken, Savaş Barış Kaşık ise sağ kolundan yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Ayhan Temiz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Çelebi ise polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.