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Yerel Alacak verecek kavgası: 2 yaralı
Yerel

Alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Kocaeli’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:06:00 -
Alacak verecek kavgası: 2 yaralı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kent Konut evlerindeki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 şahıs ikamette bir araya geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, elindeki bıçakla Y.A.’yı kolundan yaraladı.

Y.A. ise kendisini bıçaklayan şahsı darp ederek yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansa alınan yaralılardan biri Kocaeli Devlet Hastanesi’ne diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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