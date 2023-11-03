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Yerel Alaca’da polisten “şok” denetim
Yerel

Alaca’da polisten “şok” denetim

Yeniakit Publisher
2023-11-03 12:09:00 -
Alaca’da polisten "şok" denetim

Çorum’un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin huzur ve asayişin sağlanmasına yönelik şok uygulamalar devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve mahalle bekçilerinin katımlıyla Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 100 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 40 araç kontrol edildi.

Polis ekipleri tarafından alkollü araç kullanan bir şahısla ilgili maddelerden 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı.

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