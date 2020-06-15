Alaca Psikoloji’nin kurucusu Leman Alaca pandemi sonrası süreci değerlendirdi

Korona virüs etkisinin önceki aylara göre etkisini daha da yitirmesinin ardından Alaca Psikoloji kurucusu Psikolog Leman Alaca, pandemi sonrası süreç ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ülkemizde ve tüm dünyada görülen koronavirüs salgını sonrası normalleşme çabalarına değinen Psikolog Alaca, insanların önlemleri çok çabuk unuttuğuna değindi.

Psikolog Leman Alaca yaptığı açıklamada, “Bir iki gündür görüyoruz ki vaka sayılarında çok ciddi derecede bir artış var. İnsanlar pandemi sürecinden ve sürecin birlikte getirdiği ekonomik sorunlardan fazlasıyla yıprandı. Özellikle iş hayatının yeniden canlanması ile birlikte insanlar gün içi stres ve yoğunluktan dolayı birçok önlemi atladı. Vaka sayılarında artış görülmesi ciddi bir durum. Önlem alınmadığı takdirde ikinci bir dalga tehdidinin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hepimiz birey olarak gerekli hassasiyeti göstermeli ve tedbirleri elden bırakmamalıyız” dedi.

Pandemi sürecinde kişilerin ruh halinin olumsuz yönde etkilendiğine ve bunun da günlük yaşantılara fazlasıyla yansıdığına değinen Psikolog Leman Alaca, “Sürekli evde kalmak, sokağa çıkma yasakları ve virüs kapma endişesi insanların psikolojisini fazlasıyla bozdu. Normalleşme çalışmalarının devam ettiği şu günlerde riskin hala devam ettiğini bilen, gerekli kurallara uyarak temastan uzak kalan kişiler bu süreci daha hızlı ve hasarsız atlatacaktır. Dünya üzerinde uzun süredir böyle bir salgın görülmemişti. Sadece ülke olarak değil tüm insanlık olarak bu salgından fazlasıyla etkilendik. Kurallara uymak en büyük tedbiri almaktır. Bu yüzden kişisel hijyenimize ve temastan kaçınmaya dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.