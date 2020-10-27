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Gündem Alabarda'dan tarihi cevap: Wagner'in hesabını vermeyenler 300 Suriyelinin hesabını soramazlar
Gündem

Alabarda'dan tarihi cevap: Wagner'in hesabını vermeyenler 300 Suriyelinin hesabını soramazlar

Suriye'den 300 cihatçının Azerbaycan'a gönderildiği iftirası sonrası açıklama yapan emekli asker ve stratejist Yusuf Alabarda, "Lavrov aklı bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyor. Wagner'in hesabını vermeyenler 300 Suriyelinin hesabını soramazlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 00:42:00 - 2020-10-27 00:52:32

Türk düşmanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye'den 300 cihatçının Azerbaycan'a gittiğini beyan etmesinin ardından küstah Macron'a ders niteliğinde bir cevap veren emekli asker ve stratejist Yusuf Alabarda, "Azerbaycan 20 milyar dolar harcayıp ordusunu modernize etmiştir. Böyle bir devletin Suriye'den gelecek olan 300 cihatçıyla bulandırılmak istenmesi Azerbaycan silahlı kuvvetlerine hakarettir bu, biz şunu çok iyi biliyoruz. Cihatçı kavramı üzerinden İslam'ın bu şerefli kelimelerini kirletiyor. Biz de buradan açıklama yapmaya çalışıyoruz. Kimse Wagner'in Black Water'ın hesabını vermiyor. Kimse Lübnan'dan Arjantin'den gelenlerin adını anmıyor. Sen önce Wagner'in hesabını ver. Sen Afganistan'dan ve Tacikistan'dan Suriye'ye getirdiğin adına da İranlı milis dediklerinin hesabını ver. Lavrov aklı bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyor. Wagner'in hesabını vermeyenler 300 Suriyelinin hesabını soramazlar." diyerek noktayı koydu.

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