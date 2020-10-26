Alabarda: Türkiye'nin mezbahada bekleyen kuzular gibi beklemesini istiyorlar

Katıldığı televizyon programında Avrupa Birliği'nin Türkiye'den beklentisini açıklayan strateji uzmanı ve eski asker Yusuf Alabarda, "Sınırımızın hemen dışında bir terör örgütü bize verilmeyen komplike silahlarla tahkim edilmiş mevzilerde bekliyor. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik siyaseti, İskandinavya'nın karlı ülkesinden gelen, coğrafyada Suriye'nin yerini bilmiyen bir bakan Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyor. Bizden istiyorlarki terör örgütleri orada yuvalansın, silahlansın istiyorlarki Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırlarının dibinde kaderini mezbahada bekleyen kurbanlık kuzular gibi beklesin böyle bir dünya yok." diyerek çifte standartı gözler önüne serdi.

Çavuşoğlu'ndan tokat atar gibi cevap

Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini isteyen AB yetkilileri ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye canlı yayında cevap veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siz hangi yetkiyle Türkiye'nin Suriye'den çekilmesini istiyorsunuz? Biz işgalci değil topraklarının güvenliğini sağlayan bir ülkeyiz. Siz PKK'ya ülkenizde ofis açtırıyorsunuz. O örgüt anneleri çocuksuz, çocukları anasız babasız bırakıyor. Siz de bir annesiniz buna ne diyeceksiniz?" dedi.