Alaattin Çakıcı'dan Erol Evcil için olay sözler! Şok olacaksınız

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan ve liderliğini Erol Evcil'in yaptığı 3 suç örgütü çökertilmişti. Evcil'in 3 büyük demir-çelik firmasına 'çöktüğü' ortaya çıkmıştı. "Erol Evcil ile NURSAN'a çöktü" iddiaları gündeme geldiğinde ise Alaattin Çakıcı, o dönem yaptığı açıklamada Evcil'e sahip çıkmıştı. Çakıcı'nın o açıklaması yeniden gündemde.

Demir-çelik fiyatlarını manipüle eden, tam 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan Erol Evcil adıyla bilinen Erol Eşrefoğlu, Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın liderliğini yaptığı 3 suç örgütüne operasyon düzenlenmişti. Operasyondan şok detaylar çıkmaya devam ediyor. Demir Çelik fabrikalarına çökme iddialarının yanı sıra Paris'e giden özel jetin getirdikleri, her delikten fışkıran para ve mücevherler gibi şok detaylar gelmeye devam ediyor.

Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı şafak baskınları yapılan Demir Yumruk operasyonunda 310 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken konut, işyeri ve fabrika gibi toplam 261 taşınmaza, 327 araca, 8 bin 690 hesaba ve Erol Evcil'in özel jetine el konuldu. 39 şirkete ise kayyum atandı.

Sabah gazetesinin haberine göre Mali polis, Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin Paris'te olduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. Erol Evcil'e ait 20 milyon dolarlık özel jetin pazartesi günü Evcil'in arkadaşlarını getirmek için Paris'e uçtuğu belirlendi. Mali polis, pilot ile temasa geçerek bir an önce Türkiye'ye dönüş yapması konusunda uyardı. İstanbul Havaalanına inen özel jete el konularak hangara çekildi.

İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken Özel Harekat ekiplerince gözaltına alınan Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi. Örgütün işleyişi de çözüldü: İlk olarak, mali sıkıntı yaşayan tesisleri satın alma vaadi ile kira kontratı imzalandı.

Tesise girdikten sonra demir-çelik ürünlerini piyasaya satıp gelirler Evcil'in grup şirketlerin hesaplarına aktarılarak firmaların içi boşaltıldı. KDV, kurumlar vergisi ve stopaj gibi ödemeler bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü artırıldı.

Erol Evcil 3 fabrikaya çöktü

Borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam edildi. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsili de engellenmiş oldu. Örgütün bu yolla İzmir, Hatay ve Sivas'taki fabrikalara çöktüğü belirlendi.

Yaklaşık 4 milyon zarar

Demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı. Evcil bu yöntemle devleti 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattı. Erol Evcil'in üzerinde herhangi bir fabrika olmadığı ve bunları akrabalarını üzerine yaptırdığı tespit edildi.

4 milyar lira borca rağmen özel jetle geziyor

Özel jetle gün içinde 5 il gezen Evcil'in, eşini de Paris'e alışverişe gönderdiği, et yemek için Hatay'dan İstanbul'a gidip geldiği öğrenildi.

Örgüt liderleri husumetli çıktı

Erol Evcil ile Hüseyin Eryılmaz'ın arasında geçmişe dayalı ticaretten dolayı husumet olduğu belirlendi. Erol Evcil'e ait Sivas Demir Çelik fabrikasından malzeme talep eden Eryılmaz ödeme yapmasına rağmen malzeme alamadığı ve bu yüzden de kendisine 50 milyon dolarlık borcu olduğu iddia edildi.

Alaaddin Çakıcı'dan yardım istedi

Bunu tahsis edebilmek için Alaattin Çakıcı'nın kapısını çaldığı ortaya çıktı. "Erol Evcil ile NURSAN'a (ABA) çöktü" iddialarını ilişkin geçmişte Alaattin Çakıcı'nın açıklama yaptığı belirtildi. Çakıcı Eryılmaz'ın Evcil'e yönelik öldürme planı olduğunu iddia etmişti.

Çakıcı: Erol Evcil'e sakın dokunmayın dedim

Alaaddin Çakıcı Aralık 2021'de yaptığı paylaşımda "Hüseyin Eryılmaz Bodrum'da tekneme gelerek Erol Evcil'e faizle para verdiğini ve 50 milyon dolar alacağı olduğunu söyledi. Bunlara dedim ki sakın Erol'a dokunmayın. Bunlar Erol'a kötü düşünüyorlardı. Anladığım kadarı ile kiralık katil arıyorlardı" demişti.