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Alaattin Çakıcı cezaevinden kaçırılmak istenmiş

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'nın kaçırılma şüphesi üzerine Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği ortaya çıktı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:07
Alaattin Çakıcı cezaevinden kaçırılmak istenmiş

Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören çete lideri Alaattin Çakıcı'nın, kaçırılma şüphesi üzerine Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği ortaya çıktı. 

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın hastaneden kaçırılma şüphesi üzerine Sincan'a nakledildiği kaydedilirken, güvenlik riski nedeniyle tedavisine cezaevi yerleşkesindeki hastanede devam edileceği bildirildi. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, bu amaçla Çakıcı'nın naklinden sonra cezaevinde biri kardiyolog olmak üzere 2 yeni doktor görevlendirildi. Önceki gün Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'ndenSincan Kapalı Cezaevine nakledilen Çakıcı'nın adamlarına yönelik yapılan operasyonun detayları da ortaya çıktı.

NAKİL SABAHI DEV OPERASYON

Çakıcı'nın cezaevinden nakledildiği sabah saat 05:00'te organize suçlarla mücadele ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Bayburt, Şanlıurfa ve Bursa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çakıcı'nın nakledildiği sırada kaçırma girişimi ve güvenlik tehlikesine karşın başlatılan operasyonda 17 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Çakıcı'nın avukatı C.S. ile medya sorumlusu F.A. da bulunuyor. Baskınlarda 3 ruhsatsız silah da ele geçirildi. Operasyonun ardından soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına yönelik tehditler yapıldığı da belirlendi. Çakıcı'nın cezaevinden yönelttiği belirtilen tehditler üzerine soruşturma savcısına koruma verilirken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:07
  1. Kırıkkale
  2. Bayburt
  3. Şanlıurfa
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Bursa
  7. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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